Слова посла Польши о готовности воевать с Россией назвали авантюризмом

Высказывания посла Польши во Франции о готовности его страны вступить в конфликт с Россией являются следствием «авантюризма» Варшавы, заявил в интервью НСН заведующий кафедрой Государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма.

Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский ранее заявил, что, если Украина не сможет отстоять независимость, «мы будем вынуждены вступить в конфликт». При этом в польском парламенте назвали эти слова превышением полномочий и призвали уволить посла.