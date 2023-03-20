Слова посла Польши о готовности воевать с Россией назвали авантюризмом
Росцишевский не выдал государственную тайну, ведь и глава МУС является представителем Польши, сказал в эфире НСН Иван Сурма.
Высказывания посла Польши во Франции о готовности его страны вступить в конфликт с Россией являются следствием «авантюризма» Варшавы, заявил в интервью НСН заведующий кафедрой Государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД России Иван Сурма.
Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский ранее заявил, что, если Украина не сможет отстоять независимость, «мы будем вынуждены вступить в конфликт». При этом в польском парламенте назвали эти слова превышением полномочий и призвали уволить посла.
«К сожалению, европейская политическая арена, тем более польская, сплошь и рядом состоит из политических авантюристов. Они даже нехотя могут спровоцировать действия, которые в конечном итоге могут привести к международному военному конфликту. Взять последний пример с Международным уголовным судом: там же председатель – представитель Польши Петр Хофманьский. Ее используют в таких провокациях, в том числе и для прощупывания политических веяний и интересов других стран, которые находятся вне западного блока. В Польше пришла к власти категория политических авантюристов, которые ведут страну к очередной трагедии для ее народа. Здесь надежда на здравый смысл и разумные политические силы, которые в Польше еще сохранились», - сказал Сурма.
При этом он не считает, что Росцишевский случайно разболтал какую-то тайну.
«В чем состоит государственная тайна для Польши в этой ситуации? По-моему, никакой тайны тут нет. Польша открыто и явно выступает против России, многие политические лидеры этой страны уже заявляли агрессивную антироссийскую позицию. Это секрет Полишинеля. Печально будет, если действия Варшавы приведут к трагическим последствиям», - заключил собеседник НСН.
17 марта Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал это решение «ничтожным» с точки зрения права, напомнив, что Москва не признает юрисдикцию МУС. По его словам, в Кремле отнеслись к произошедшему «спокойно», а президент России «продолжает работать».
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