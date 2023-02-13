Бывший советник Меркель назвал ошибкой свою поддержку «Северного потока — 2»
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что будучи советником экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель принял неверное решение, поддержав проект газопровода «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.
По его словам, такая позиция была связано с аварией на АЭС в Фукусиме. Он напомнил, что после ЧП в Японии власти Германии решили ускорить отказ от атомной энергетики.
Хойсген подчеркнул, что в 2015 году газ из России считался лучшей альтернативой на пути страны к зелёной энергетике, к тому же это решение поддерживали не только политики, но большинство немцев.
«Для меня не составляет проблемы признать задним числом, что это было неправильным решением», - заключил он.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его длительная поддержка «Северного потока - 2» была ошибкой, сообщает НСН.
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