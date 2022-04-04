Президент ФРГ Штайнмайер сожалеет о своей прежней позиции по «Северному потоку-2»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление о своей прежней позиции по отношению к действиям России. Его слова приводит американское издание «Thomson Reuters».

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Штайнмайер заявил, что действия России на территории Украины означают, что власти Германии должны честно признать свои ошибки. В частности, он отметил, что его длительная поддержка «Северного потока-2» была ошибкой.

В своей высказывании он обвинил Владимира Путина в «полном экономическом, политическом и моральном крушении своей страны ради своего имперского безумия».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2
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