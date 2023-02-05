Бывший премьер Израиля назвал виновника в прекращении мирных переговоров по Украине

Страны Запада прервали переговоры по урегулированию конфликта России и Украины. Об этом заявил бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, бывший посредником между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Беннета, свои действия по переговорам до мельчайших деталей он согласовывал с США, Германией и Францией, передает RT.

«Они прервали переговоры», — заявил Беннет.

Беннет рассказал, что Запад в какой-то момент вместо продолжения переговоров решил «громить президента России Владимира Путина».

Ранее избранный президент Чехии Петр Павел в интервью Би-би-си заявил, как только появится малейший шанс для мирных переговоров России и Украины, необходимо поддержать их.

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ФОТО: РИА Новости
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