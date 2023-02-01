Новый президент Чехии выступил за переговоры России и Украины

Он отметил, что на сегодняшний день никаких признаков для переговоров нет якобы с российской стороны. Также Петр Павел подчеркнул, что после завершения конфликта Украина заслуживает того, чтобы стать «частью сообщества демократических стран», в том числе должна получить возможность вступить в НАТО.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сам давно перестал быть возможным оппонентом» для Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

