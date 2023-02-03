МИД: слова Борреля про отсутствие у Москвы воли к переговорам с Киевом - неправда
Заявления глава европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что со стороны Москвы нет политической воли начать переговоры по Украине – неправда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что Боррель сознательно забыл, что на Украине указом Владимира Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с руководством РФ.
«Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула», - отметила Захарова.
По её словам, призыв главы дипломатии ЕС предоставить Киеву средства означает продолжение поставок вооружений и военной техники, или, иными словами, инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения.
Ранее, как сообщала НСН, Боррель заявил об открытости ЕС для переговоров по Украине.
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