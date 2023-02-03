МИД: слова Борреля про отсутствие у Москвы воли к переговорам с Киевом - неправда

«Хотим напомнить, что Россия неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула», - отметила Захарова.

По её словам, призыв главы дипломатии ЕС предоставить Киеву средства означает продолжение поставок вооружений и военной техники, или, иными словами, инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения.

Ранее, как сообщала НСН, Боррель заявил об открытости ЕС для переговоров по Украине.

