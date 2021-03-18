Сурков ответил «старине Джо» на оскорбление Путина
Бывший помощник президента Владислав Сурков отреагировал на выпад Джо Байдена в отношении российского президента Владимира Путина. Его слова приводятся в телеграм-канале директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
- Если бы меня спросили: «Do u know that old chap Joe is mothafucka?» (Знаешь ли ты, что старина Джо ублюдок? - НСН), то я бы ответил: «Oohoo, I do.” (О, да - НСН), - ответил Сурков на просьбу прокомментировать заявление американского президента.
Ранее интервью НСН по поводу оскорбительного выпада Джо Байдена в адрес российского президента уже высказались: журналист Владимир Познер и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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