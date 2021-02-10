Бывший помощник Ельцина рассказал о его пристрастии к алкоголю
Первый президент России Борис Ельцин не был алкоголиком, он позволял себе спиртное, когда было действительно тяжело. Об этом в интервью YouTube-каналу «Школа гражданского просвещения» рассказал его бывший помощник, политолог Георгий Сатаров.
По его словам, Ельцин был интровертом и все проблемы переживал в себе. При этом его словам, президента невозможно было споить.
«Это не значит, что он не позволял себе, когда действительно было тяжело, устал и так далее», — признался Сатаров.
Политолог добавил, что Ельцин бросил употреблять спиртное в 1995 году, после перенесенного инфаркта.
Борис Ельцин возглавлял Россию с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го. В апреле 2007 года он скончался. Ему было 76 лет.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что отличительной чертой экс-президента страны Бориса Ельцина была способность брать ответственность за свои действия и судьбу страны.
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