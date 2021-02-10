Бывший помощник Ельцина рассказал о его пристрастии к алкоголю

Первый президент России Борис Ельцин не был алкоголиком, он позволял себе спиртное, когда было действительно тяжело. Об этом в интервью YouTube-каналу «Школа гражданского просвещения» рассказал его бывший помощник, политолог Георгий Сатаров.

По его словам, Ельцин был интровертом и все проблемы переживал в себе. При этом его словам, президента невозможно было споить.

«Это не значит, что он не позволял себе, когда действительно было тяжело, устал и так далее», — признался Сатаров.