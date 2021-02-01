Путин: Ельцин никогда не уклонялся от ответственности

Президент России Владимир Путин заявил, что отличительной чертой экс-президента страны Бориса Ельцина была способность брать ответственность за свои действия и судьбу страны.

В понедельник российский лидер в честь 90-летнего юбилея Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище, сообщает Ura.ru.

«Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от того груза ответственности, который лёг на его плечи», — цитирует президента ТАСС.

Путин выразил уверенность, что Россия «должна помнить о таких людях», как Ельцин.

«И я, разумеется, помню и никогда не забуду!» — добавил глава государства.

Кроме того, Путин напомнил, что Ельцин стал президентом в «критический период», когда под вопросом было «существование России вообще как независимого государства».

