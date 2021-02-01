Путин: Ельцин никогда не уклонялся от ответственности
Президент России Владимир Путин заявил, что отличительной чертой экс-президента страны Бориса Ельцина была способность брать ответственность за свои действия и судьбу страны.
В понедельник российский лидер в честь 90-летнего юбилея Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище, сообщает Ura.ru.
«Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от того груза ответственности, который лёг на его плечи», — цитирует президента ТАСС.
Путин выразил уверенность, что Россия «должна помнить о таких людях», как Ельцин.
«И я, разумеется, помню и никогда не забуду!» — добавил глава государства.
Кроме того, Путин напомнил, что Ельцин стал президентом в «критический период», когда под вопросом было «существование России вообще как независимого государства».
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