Коржаков рассказал, как Ельцин выпивал до инфарктов

Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы в 1997—2011 годах Александр Коржаков в эфире НСН подтвердил, что до инфарктов президент не отказывал себе в алкоголе.



«Сатаров – нормальный, хороший, умный мужик. Но в мою бытность он помощником Ельцина не был. Он был в роли спичрайтера, Ельцин его и в глаза-то не видел. В то время, когда Ельцин инфаркты получал, он пил, просто переходил с одного напитка на другой. А когда Сатаров стал помощником, это уже во второе пришествие Ельцина, президент уже выпивал меньше. Ведь он сердце себе вырезал и новое вставлял», - отметил он.

Борис Ельцин возглавлял Россию с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го. В апреле 2007 года он умер. Ему было 76 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отличительной чертой экс-президента страны Бориса Ельцина была способность брать ответственность за свои действия и судьбу страны.

