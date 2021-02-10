Коржаков рассказал, как Ельцин выпивал до инфарктов
Бывший начальник охраны Бориса Ельцина в эфире НСН рассказал, что до серьёзных проблем со здоровьем первый президент России не отказывал себе в алкоголе.
Первый президент России Борис Ельцин не был алкоголиком и позволял себе спиртное, когда было действительно тяжело, заявил его бывший помощник Георгий Сатаров. Вместе с тем он добавил, что Ельцина невозможно было споить.
«Это не значит, что он не позволял себе, когда действительно было тяжело, устал и так далее», — отметил политолог в интервью одному из YouTube-каналов. По его словам, первый президент России перестал пить алкоголь в 1995-м, когда перенес инфаркт.
Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы в 1997—2011 годах Александр Коржаков в эфире НСН подтвердил, что до инфарктов президент не отказывал себе в алкоголе.
«Сатаров – нормальный, хороший, умный мужик. Но в мою бытность он помощником Ельцина не был. Он был в роли спичрайтера, Ельцин его и в глаза-то не видел. В то время, когда Ельцин инфаркты получал, он пил, просто переходил с одного напитка на другой. А когда Сатаров стал помощником, это уже во второе пришествие Ельцина, президент уже выпивал меньше. Ведь он сердце себе вырезал и новое вставлял», - отметил он.
Борис Ельцин возглавлял Россию с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999-го. В апреле 2007 года он умер. Ему было 76 лет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отличительной чертой экс-президента страны Бориса Ельцина была способность брать ответственность за свои действия и судьбу страны.
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