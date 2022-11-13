Бывший командующий армии США: ВСУ могут подойти к Крыму этой зимой

По его данным, ВСУ нанесет удар по полуострову из Херсона с помощью РСЗО HIMARS.

Годжес считает, что эти действия должны «ослабить русскую армию». По его мнению, Генштаб ВСУ соберет освободившиеся с херсонского направления силы на Мариуполь и Мелитополь, а затем – на Крым, пишет Газета.ru.

При этом Годжес признает, что у США недостаточно средств, чтобы обеспечивать полноценное снабжение ВСУ.

Ранее в США заявили, что Украина сама должна решать, стоит ли ей предпринимать попытку захватить Крым, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола.

