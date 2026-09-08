Песков: Россия уверена в близости победы в СВО

Россия уверена в близости победы в специальной военной операции (СВО). Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал незыблемой позицию России по условиям урегулирования с Украиной

«Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно», - сказал он журналистам.

Представитель Кремля также добавил, что конфликт на Украине мог бы давно закончиться, однако Киев, который провоцируют «некоторые европейские страны», не желает его прекращения.

Ранее Песков заявил, что Москва не исключает возобновление переговоров по Украине в трехстороннем формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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