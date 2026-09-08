«Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно», - сказал он журналистам.

Представитель Кремля также добавил, что конфликт на Украине мог бы давно закончиться, однако Киев, который провоцируют «некоторые европейские страны», не желает его прекращения.

Ранее Песков заявил, что Москва не исключает возобновление переговоров по Украине в трехстороннем формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».