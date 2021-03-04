Зачем спешить? Аналитик объяснил задержку в строительстве «Северного потока-2»
Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, почему "Газпром" не торопится закончить строительство газопровода весной.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил перенос окончание строительства газопровода «Северный поток-2» с апреля 2021 года на сентябрь.
«Укладка труб, думаю, будет завершена в этом году. Сроки, которые раньше заявлялись, апрель, – это было очень оптимистично. Нереально. «Фортуна», которая сейчас работает, укладывает по 300 метров в сутки. Плюс, она работает только на мелководье. То есть ее еще будет сменять «Академик Черский», он придет работать на глубоководье. Это долгий процесс. Сентябрь – это более реальный срок трубоукладочных работ. Но дальше нужно будет провести пусконаладочные работы. Это еще месяца два», - сказал Юшков.
По его словам, основные риски проекта связаны уже не со строительством.
«Проблема уже в вводе в эксплуатацию. Сейчас основная интрига, достаточно ли у «Газпрома» бумаг, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Получит ли он сертификаты для ввода в эксплуатацию, потому что из-за санкций или угрозы санкций многие компании заявляют, что они не будут сертифицировать газопровод. Непонятно, сможет ли он пройти сертификацию газопровода. Но если бы «Газпром» был уверен, что не будет сертификата, то и строить бы не стал. Поэтому, думаю, с сертификацией вопрос тоже будет решен», - пояснил эксперт.
Он указал, что сейчас смысла спешить со строительством нет. «Летом «Газпрому» не нужен «Северный поток-2». Он обязан прокачивать через Украину 40 млрд кубов или просто платить за это деньги. Конечно, он будет прокачивать. Газопровод нужен сейчас, в отопительный сезон. Соответственно, в следующий отопительный сезон он тоже будет нужен. Потому что увеличивается ежесуточное потребление газа в Европе. Нужно качать много газа, гораздо больше, чем летом. Сейчас «Газпром» подает дополнительные заявки на транзит газа через Украину. А они идут по повышенному тарифу. Это очень невыгодно «Газпрому». Поэтому, думаю, план достроить «Северный поток-2» и пустить в эксплуатацию к следующему отопительному сезону. Это ноябрь-декабрь 2021 года», - заключил собеседник НСН.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря изначально должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешали санкций со стороны США, из-за которых проект начали покидать европейские компании. По состоянию на начало марта 2021-го степень готовности газопровода составляет 98%, а стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.
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