Названы приоритеты Байдена на посту президента США
Приоритетами нового президента США Джо Байдена станут контроль над пандемией коронавируса и изменениями климата, экономика, расовая справедливость, гражданские права, иммиграция и восстановление мировых позиций страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Отмечается, что Байден намерен заняться «немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами одновременно».
Кроме того, новый глава государства реформирует «давно сломанную и хаотичную иммиграционную систему», приветствуя иммигрантов, сохранение семей и их вклад в страну.
Также Белый дом сообщает, что Байден намерен восстановить глобальное положение США посредством укрепления национальной безопасности, восстановления демократических союзов с другими странами. Также новый президент будет отстаивать американские ценности и права человека.
В среду Джо Байден вступил в должность 46-президента США. Кроме того, в свои полномочия вступила вице-президент Камала Харрис.
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