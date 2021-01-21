Байден возвращает США в ВОЗ

Президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому, страна возвращается во Всемирную организацию здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Процесс выхода, который инициировал бывший глава государства Дональд Трамп, должен был завершиться в июле 2021 года.

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Он мотивировал выход тем, что ВОЗ «отказалась проводить требуемые реформы» и обвинил организацию в сокрытии масштабов эпидемии COVID-19 в интересах КНР.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что США пересмотрят решение о выходе из организации, сообщает RT. По его словам, поддержка со стороны Соединённых Штатов в борьбе с болезнями «действительно спасли много жизней».

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Джо БайденСШАВОЗ
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