Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена

В настоящее время планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным нет.

«Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что первые телефонные переговоры вступившего в должность Байдена ожидаются с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.