Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
В настоящее время планов по телефонному разговору между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным нет.
«Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что первые телефонные переговоры вступившего в должность Байдена ожидаются с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Избранный президент США Джо Байден планирует «использовать» Украину против России, сообщил ранее российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, новая администрация США задействует Киев как один из своих козырей против Москвы и будет активизировать взаимодействие с украинскими властями.
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