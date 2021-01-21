Антонов рассказал о возможности встречи Путина и Байдена

Также, по его словам, перспектива личных контактов связана с содержательным наполнением таких встреч, передает РИА Новости. Дипломат напомнил, что любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден пока не планирует никаких телефонных разговоров с Путиным, отметив, что первые переговоры американский президент проведет с «партнерами и союзниками», передает РИА ФАН.



