Антонов рассказал о возможности встречи Путина и Байдена
Возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть в том числе от эпидемиологической ситуации в мире. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Также, по его словам, перспектива личных контактов связана с содержательным наполнением таких встреч, передает РИА Новости. Дипломат напомнил, что любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден пока не планирует никаких телефонных разговоров с Путиным, отметив, что первые переговоры американский президент проведет с «партнерами и союзниками», передает РИА ФАН.
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