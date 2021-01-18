Лавров: РФ не ждет от администрации Байдена радикальных перемен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что избранный президент США Джо Байден сформирует профессиональную, а не пропагандистскую команду, сообщает ТАСС.

По мнению главы МИД РФ, назначения в команде Байдена говорят о том, что будет продолжена линия на доминирование США, и на договоренности с Россией и Китаем американцы будут идти там, где им будет это выгодно.

«Если коротко: не ждем радикальных перемен, но, конечно, наверное, методы продвижения американского лидерства, так сказать, будут несколько иными», - добавил Лавров.

Министр не исключил, что манеры новой администрации США в отношении России могут стать более вежливыми.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к восстановлению сотрудничества с США в различных областях, сообщает RT. При этом он считает, что в ближайшие годы отношения между странами останутся «крайне холодными».

