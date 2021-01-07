Зюганов призвал готовиться ко всему после избрания Байдена
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал главных союзников России после утверждения Байдена президентом США.
Начальник департамента полиции Вашингтона Роберт Конти заявил, что на территории Капитолия был обнаружен автомобиль, в холодильнике которого находились бутылки с зажигательной смесью, сообщает пресс-служба полиции округа Колумбия.
Ранее Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сообщает RT. Действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса выборщиков против 306 голосов у Байдена.
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН призвал российские власти готовиться «ко всему» на фоне событий с выборами президента США.
«Американцы-глобалисты хотят научить жить весь мир по их правилам. Нас (РФ – прим. НСН) объявили врагом №1. Нас обложили станциями, взрывпакетами от Прибалтики до Киргизии. Надо быть готовыми ко всему. Не надо конфликтовать. Надо помнить, что у нас два главных союзника – армия и флот. В современном мире вы справитесь со всеми трудностями, если будете отстаивать свой суверенитет», - заявил политик.
Геннадий Зюганов считает, что власти США оказались в критической ситуации, а модель политического мироустройства, предлагаемая Соединенными Штатами, устарела.
«Я в свое время писал работу «200 лет американской мечты», анализируя, как они реализуют свои внутренние и внешние стремления. Появилось две устойчивых тенденции – экспансия во вне и очень профессиональные внутренние провокации. Менялись президенты, погода, но эта политика сохранилась. Цель была одна – заявить: «Кто не с нами, тот против нас», и выстроить всех к ноге. Но потом победил Дональд Трамп – они ему такую вакханалию устроили! Когда он отбил в прошлом году импичмент, появился ковид. Во многом эта истерия и погубила его.
Сам факт, что во огромной, вооруженной до зубов стране – у них на руках 430 млн стволов оружия - такое (захват Капитолия протестующими – прим. НСН) может происходить, свидетельствует о тяжелом и глубоком внутреннем расколе», - считает лидер КПРФ.
Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов в эфире НСН отреагировал на утверждение Байдена президентом США. Он также оценил перспективы развития взаимоотношений России и Соединенных Штатов во главе с новым лидером.
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