Зюганов призвал готовиться ко всему после избрания Байдена

Геннадий Зюганов считает, что власти США оказались в критической ситуации, а модель политического мироустройства, предлагаемая Соединенными Штатами, устарела.

«Я в свое время писал работу «200 лет американской мечты», анализируя, как они реализуют свои внутренние и внешние стремления. Появилось две устойчивых тенденции – экспансия во вне и очень профессиональные внутренние провокации. Менялись президенты, погода, но эта политика сохранилась. Цель была одна – заявить: «Кто не с нами, тот против нас», и выстроить всех к ноге. Но потом победил Дональд Трамп – они ему такую вакханалию устроили! Когда он отбил в прошлом году импичмент, появился ковид. Во многом эта истерия и погубила его.

Сам факт, что во огромной, вооруженной до зубов стране – у них на руках 430 млн стволов оружия - такое (захват Капитолия протестующими – прим. НСН) может происходить, свидетельствует о тяжелом и глубоком внутреннем расколе», - считает лидер КПРФ.

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов в эфире НСН отреагировал на утверждение Байдена президентом США. Он также оценил перспективы развития взаимоотношений России и Соединенных Штатов во главе с новым лидером.

