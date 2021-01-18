Пушков: Байден будет «использовать» Украину против России

Избранный президент США Джо Байден планирует «использовать» Украину против России, сообщил российский сенатор Алексей Пушков изданию «Украина.ру».

По его словам, новая администрация США задействует Киев как один из своих козырей против Москвы и будет активизировать взаимодействие с украинскими властями. Как считает Пушков, США могут усилить военное сотрудничество с Киевом и подготовить почву для создания американской военной базы на территории Украины.

Сенатор также не исключил, что Вашингтон начнет предоставлять Украине не только оборонительное, но и наступательное оружие.

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Ранее Пушков назвал три условия для улучшения отношений России и западных стран: возвращение Крыма Украине, отмена помощи Донбассу и вывод войск из Сирии. Об этом политик заявил в эфире «Говорит Москва».

Сенатор подчеркнул, что названные им условия невыполнимы, а значит и сближения России с западными странами ожидать нет смысла. Пушков добавил, что еще одним условием для налаживания отношений станет сменяемость власти в России, что, по мнению политика, также невозможно.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:РоссияУкраинаДжо Байден
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