Пушков: Байден будет «использовать» Украину против России

Избранный президент США Джо Байден планирует «использовать» Украину против России, сообщил российский сенатор Алексей Пушков изданию «Украина.ру».

По его словам, новая администрация США задействует Киев как один из своих козырей против Москвы и будет активизировать взаимодействие с украинскими властями. Как считает Пушков, США могут усилить военное сотрудничество с Киевом и подготовить почву для создания американской военной базы на территории Украины.

Сенатор также не исключил, что Вашингтон начнет предоставлять Украине не только оборонительное, но и наступательное оружие.