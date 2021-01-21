Байден подписал указ об остановке строительства стены на границе с Мексикой
Американский президент Джо Байден 21 января подписал указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой, сообщает РИА Новости.
Также в документе говорится об отмене режима чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации бывшего главы Белого дома Дональда Трампа перенаправлять на эти цели средства из бюджетов.
Ранее Байден подписал указ, согласно которому, страна возвращается во Всемирную организацию здравоохранения.
Процесс выхода, который инициировал бывший глава государства Дональд Трамп, должен был завершиться в июле 2021 года.
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