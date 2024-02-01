Бурятия первой рассмотрит запрет на выезд депутатов за границу

В новой редакции закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» говорится, что решение об ограничении права на выезд из России депутатов законодательных органов субъектов РФ принимается председателем законодательного органа.

В постановлении отмечается, что решение об ограничении в выезде принимается «в течение семи рабочих дней после ознакомления депутата со сведениями особой важности». Максимальный срок ограничений не может превышать пяти лет.

Юрист по военному праву Иван Самарин ранее заявил НСН, что единый реестр повесток не будет привязан к единому кабинету. Если человек «не обнаружит» повестку, его ждут ограничения на выезд.



