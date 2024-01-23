ФСБ разъяснила новый порядок пересечения границы России детьми до 14 лет
Пограничная служба ФСБ России разъяснила новый порядок пропуска через границу граждан РФ в возрасте до 14 лет, сообщает ЦОС ФСБ.
Отмечается, что ранее детям до 14 лет не требовались документы, подтверждающие их российское гражданство, чтобы пересечь границу. Теперь же потребуется паспорт или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, которую можно поставить в территориальных органах МВД.
С 11 декабря в России вступили в силу правила сдачи заграничных паспортов для граждан, которым временно ограничили право на выезд из страны. Ранее они были утверждёны кабмином РФ. Теперь россияне должны после уведомления об ограничении их выезда сдать документ на хранение в органы власти, выдавшие документ, или в государственную организацию, где работает человек. На это у них есть пять дней, передает «Радиоточка НСН».
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