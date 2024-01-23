ФСБ разъяснила новый порядок пересечения границы России детьми до 14 лет

С 11 декабря в России вступили в силу правила сдачи заграничных паспортов для граждан, которым временно ограничили право на выезд из страны. Ранее они были утверждёны кабмином РФ. Теперь россияне должны после уведомления об ограничении их выезда сдать документ на хранение в органы власти, выдавшие документ, или в государственную организацию, где работает человек. На это у них есть пять дней, передает «Радиоточка НСН».

