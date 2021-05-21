«Встряхнуть электорат». Павловский объяснил угрозу Путина «выбить зубы»

Глава Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» затруднился назвать страну, которой обещал «выбить зубы» президент России, но усмотрел в этом заявлении связь с выборами в Госдуму.

Путин заявил накануне, что Россия «выбьет зубы» тем, кто хочет что-то «откусить» от страны. По его словам, «для кого-то Россия слишком велика», и некоторые публично озвучивают претензии о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только РФ.