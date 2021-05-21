«Встряхнуть электорат». Павловский объяснил угрозу Путина «выбить зубы»
Реакция на это может быть в очень озабоченных Россией странах, но совершенно не опасных, вроде Прибалтики или Польши, заявил НСН Павловский.
Глава Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» затруднился назвать страну, которой обещал «выбить зубы» президент России, но усмотрел в этом заявлении связь с выборами в Госдуму.
Путин заявил накануне, что Россия «выбьет зубы» тем, кто хочет что-то «откусить» от страны. По его словам, «для кого-то Россия слишком велика», и некоторые публично озвучивают претензии о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только РФ.
«Никакого внешнего повода (для опасений за территориальную целостность Сибири – прим. НСН) нет, есть реальный потенциал ряда стратегических ситуаций, в которые Россия уже втянута. Не исключено, что воевать придется, в этой ситуации надо не терять из виду реальные угрозы и не смешивать их с нереальными. Я не знаю, о ком идет речь непосредственно. Президент сказал геополитически. Если говорить о геополитике, Сибирь расположена ближе всего к трем региональным сверхдержавам. Это США, Китай и Япония. При этом, ни одна из этих стран не оспаривает наших границ, ни рвется разорвать Россию на части, во всяком случае видимым образом», - сказал Павловский.
По его мнению, заявления Путина могут быть связаны с предстоящими выборами в Госдуму.
«Если искать хотя бы один рациональный повод для такого высказывания, то, скорее всего, это некая предвыборная мобилизация провластного электората перед выборами в Думу. Начинается кампания, а «Единая Россия» вступает в нее в довольно плохом состоянии. Возможно, президент хотел таким образом встряхнуть провластный электорат и его мобилизовать», - считает глава ФЭП.
Он считает, что не стоит ожидать от Запада какой-то резкой реакции на слова о «выбитых зубах». На это могут отреагировать только «озабоченные Россией» неопасные страны.
«Будет примерно такая же «буря в стакане воды» на Западе. В основном, в странах очень озабоченных Россией, но совершенно не опасных, типа стран Балтии или Польши. Но ни одна из этих стран не «протягивает лапы» к Сибири», - отметил Павловский.
При этом он отметил, что в прошлом резкие заявления были не характерны для Путина.
С обещанием наказать за посягательства на богатства России Путин выступил 20 мая в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа». Он подчеркнул, что Россия способна ответить, и «залог этому – развитие наших вооружённых сил».
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