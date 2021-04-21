В Кремле объяснили слова Путина о Шерхане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что имел в виду Владимир Путин, когда сравнил страны, «цепляющие» Россию, с персонажами книг Редьярда Киплинга тигром Шерханом и шакалом Табаки.

«Он же предупредил Шерхана и прилипал. А что касается красных линий, то интересы нашей внешней и внутренней безопасности это недопущение оскорбительного разговора с нашей стороны, недопущение ущемления экономических интересов в отношении нашей страны», - заявил представитель Кремля «Комсомольской правде».

В ходе послания парламенту Путин заявил, что Россию «цепляют то тут, то там, без всяких причин», чтобы задобрить своего суверена. «И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга», - заявил президент.

