«За металлом будущее»: В Госкомиссии по запасам поддержали сотрудничество США и РФ

Россия является одним из лидеров по запасам редкоземельных металлов в мире, однако добывается их на территории РФ не очень много, заявил в эфире НСН Игорь Шпуров.

Для нелегкой добычи редкоземельных металлов нужна технология, поэтому сотрудничество России и США в этой сфере будет выгодно обеим сторонам, сказал в эфире НСН генеральный директор «Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров.

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На фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что США заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией, в том числе по редкоземельным металлам, президент России Владимир Путин поддержал этот деловой и дружелюбный посыл. По его словам, в России этих ресурсов гораздо больше, чем на Украине, и Москва готова предложить американцам сотрудничество в этой сфере, в том числе на территории Донбасса. Шпуров поддержал возможное сотрудничество США и России в сфере добычи редкоземельных металлов.

«Россия, включая новые территории, является одним из лидеров по запасам редкоземельных металлов в мире, но разрабатывается у нас совсем немного. Также среди лидеров – Китай, Бразилия. Добывать редкоземельные металлы и перерабатывать их нелегко. Есть редкоземельные металлы, которые добываются рудным способом, однако сейчас особое внимание уделяется добыче редкоземельных элементов из гидроминерального сырья: на нефтяных или газовых месторождениях, из попутных вод. Считается, что это одно из наиболее перспективных направлений. У нас, например, есть хорошие наработки в Иркутске. Совместная кооперация всегда хороша. Кроме того, для добычи этих металлов необходима технология», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, за металлами стоит будущее энергетики всего мира.

«Редкоземельные металлы используются, например, во всей микроэлектронике. За металлами будущее, определенно. Нефть и газ – топливо для производства энергии в XXI веке. Весь этот век будет оставаться под флагами угля, нефти и газа, однако уже следующее столетие будет требовать возобновляемых источников энергии. Тут нам и нужен будет земельный элемент, например, литий», - заключил эксперт.

Ранее Путин заявил, что Россия готова поставлять два миллиона тонн алюминия на рынок в США, чтобы стабилизировать цены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Российский лидер выразил мнение, что Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например, в Красноярском крае. Он отметил, что подобный проект потребует инвестиций в 15 миллиардов долларов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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