На фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что США заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией, в том числе по редкоземельным металлам, президент России Владимир Путин поддержал этот деловой и дружелюбный посыл. По его словам, в России этих ресурсов гораздо больше, чем на Украине, и Москва готова предложить американцам сотрудничество в этой сфере, в том числе на территории Донбасса. Шпуров поддержал возможное сотрудничество США и России в сфере добычи редкоземельных металлов.

«Россия, включая новые территории, является одним из лидеров по запасам редкоземельных металлов в мире, но разрабатывается у нас совсем немного. Также среди лидеров – Китай, Бразилия. Добывать редкоземельные металлы и перерабатывать их нелегко. Есть редкоземельные металлы, которые добываются рудным способом, однако сейчас особое внимание уделяется добыче редкоземельных элементов из гидроминерального сырья: на нефтяных или газовых месторождениях, из попутных вод. Считается, что это одно из наиболее перспективных направлений. У нас, например, есть хорошие наработки в Иркутске. Совместная кооперация всегда хороша. Кроме того, для добычи этих металлов необходима технология», - сказал собеседник НСН.