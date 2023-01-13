«Будущее элиты и населения»: Названы возможные участники выборов президента РФ в 2024 году

Накануне «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года, однако внутриполитический блок Кремля уже начал к ней подготовку. Согласно данным, выборы пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства. Дмитрий Орлов указал на уверенность Путина в том, что население связывает свое будущее именно с ним.

«Владимир Путин с высокой вероятностью будет участвовать в президентской кампании-2024 и одержит убедительную победу в первом туре. Президент может опираться на конституционную возможность участия в выборах, на высокую общественную поддержку, на то, что свое будущее население и элита связывают именно с ним», - сказал Орлов.

Политолог предположил, что вероятными оппонентами Путина на выборах могут быть, в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.