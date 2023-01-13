«Будущее элиты и населения»: Названы возможные участники выборов президента РФ в 2024 году

Действующий глава государства Владимир Путин будет опираться на конституционную возможность участия в выборах в 2024 году, в первом туре он может одержать убедительную победу, отметил в эфире НСН Дмитрий Орлов. 

Президент России Владимир Путин с высокой вероятностью будет участвовать в президентской кампании в 2024 году, у него крайне высокая общественная поддержка, заявил политолог Дмитрий Орлов в разговоре с НСН.

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Накануне «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года, однако внутриполитический блок Кремля уже начал к ней подготовку. Согласно данным, выборы пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства. Дмитрий Орлов указал на уверенность Путина в том, что население связывает свое будущее именно с ним.

«Владимир Путин с высокой вероятностью будет участвовать в президентской кампании-2024 и одержит убедительную победу в первом туре. Президент может опираться на конституционную возможность участия в выборах, на высокую общественную поддержку, на то, что свое будущее население и элита связывают именно с ним», - сказал Орлов.

Политолог предположил, что вероятными оппонентами Путина на выборах могут быть, в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

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«Вероятные оппоненты Путина: Зюганов/Афонин (КПРФ), Слуцкий (ЛДПР), Прилепин/Миронов (СРЗП), Нечаев/Авксентьева (НЛ). Участие в выборах оппонентов Путина с высокой вероятностью будет «нишевым»: каждый из них будет мобилизовывать избирателя в соответствующей «партийной» электоральной нише. Эти ниши не будут значительными», - резюмировал Орлов.

Так, в соответствии с избирательным законодательством, президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года. При этом Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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