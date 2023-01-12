СМИ: «Единая Россия» выдвинет участников спецоперации на выборах в 2023 году

По данным издания, инициативу также поддерживают представители КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.

Как отметил источник, работавшие в Донбассе показали себя патриотами, «поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности». Собеседник «Ведомостей» в президентской администрации добавил, что в обществе есть запрос на выдвижение таких кандидатов.

Кроме того, издание указывает, что единороссы во время избирательной кампании планируют сделать ставку на тех, кто имеет опыт участия в конфликте на Украине.

Выборы в регионах РФ запланированы на 10 сентября 2023 года. В этот день пройдут довыборы депутатов Госдумы, выборы глав 22 субъектов, депутатов заксобраний и представительных органов региональных столиц, парламентов на новых территориях.

