СМИ: «Единая Россия» выдвинет участников спецоперации на выборах в 2023 году
Партия «Единая Россия» и администрация президента РФ намерены выдвигать на выборах в органы законодательной и исполнительной власти военных, добровольцев и волонтеров, работавших в Донбассе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
По данным издания, инициативу также поддерживают представители КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.
Как отметил источник, работавшие в Донбассе показали себя патриотами, «поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности». Собеседник «Ведомостей» в президентской администрации добавил, что в обществе есть запрос на выдвижение таких кандидатов.
Кроме того, издание указывает, что единороссы во время избирательной кампании планируют сделать ставку на тех, кто имеет опыт участия в конфликте на Украине.
Выборы в регионах РФ запланированы на 10 сентября 2023 года. В этот день пройдут довыборы депутатов Госдумы, выборы глав 22 субъектов, депутатов заксобраний и представительных органов региональных столиц, парламентов на новых территориях.
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