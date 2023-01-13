СМИ: Кремль начал подготовку к участию Путина в выборах в 2024 году
Подготовка к президентской кампании 2024 года и участию в ней президента Владимира Путина началась в Кремле. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что выборы главы государства должны состояться 17 марта 2024 года, а избирательная кампания начнется в декабре текущего года, после официального назначения выборов Советом Федерации. По данным источников, внутриполитический блок президентской администрации уже начал прорабатывать различные сценарии выборов-2024 исходя из того, что кампания пройдет по плану и при участии Путина.
Эксперты отмечают, что региональные выборы в сентябре 2023 года станут площадкой для «тестирования» технологических и содержательных идей, которые можно будет применить на голосовании в 2024 году.
«Выборы будут проходить в условиях специальной военной операции, санкций, эскалации в международных отношениях. В этом году уже можно будет посмотреть на технологические решения оппонентов. Так что это действительно хороший год, чтобы протестировать те или иные решения», — рассказал один из собеседников издания.
Кроме того, источники сообщают, что уже в январе 2022 года началось обсуждение будущей президентской кампании с экспертами, и к настоящему времени специалисты разработали несколько сценариев предстоящих выборов.
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