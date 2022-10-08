«Наша земля»: губернатор Сахалина ответил на заявления Украины о Курилах

Заявления Украины о принадлежности Курильских островов нелепы, а споры об этом недопустимы, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Зеленский назвал южные Курилы «оккупированной Россией территорией Японии»

Так глава региона отреагировал на решение Киева о признании южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии».

«Курильские острова – территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства – недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», – написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что жители всей России и Сахалинской области «сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе», проголосовав за поправки к Конституции в 2020 году.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:ЯпонияУкраинаСахалинКурильские Острова
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