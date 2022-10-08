«Наша земля»: губернатор Сахалина ответил на заявления Украины о Курилах

Так глава региона отреагировал на решение Киева о признании южных Курил «оккупированной Россией территорией Японии».

«Курильские острова – территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства – недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской хунты», – написал Лимаренко в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что жители всей России и Сахалинской области «сделали свой выбор и окончательно поставили точку в данном вопросе», проголосовав за поправки к Конституции в 2020 году.

