Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, Япония твердо придерживается курса решить территориальную проблему. Об этом на выступлении в парламенте заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Япония направила России протест после выхода из соглашения по Курилам

По его словам, на сегодняшний день из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в крайне сложном положении.

Так, мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией по-прежнему не подписан из-за притязаний Токио на четыре российских острова Курильской гряды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мирный ДоговорРоссияЯпония
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