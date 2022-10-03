Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

По его словам, на сегодняшний день из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в крайне сложном положении.

Так, мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией по-прежнему не подписан из-за притязаний Токио на четыре российских острова Курильской гряды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

