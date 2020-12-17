Путин: Кадыров защищает интересы не только Чечни, но и всей страны
17 декабря 202015:49
С ограничительными мерами сталкивается не только Чеченская Республика, но и вся Россия. Глава Чечни Рамзан Кадыров работает не только в интересах Чечни, но и всей страны, этим и объясняются санкции в отношении региона.
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос чеченского журналиста о том, какую цель Запад преследует при введении санкций в отношении республики.
Путин добавил, что Кадыров относится к санкциям философски.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru