Путин: Кадыров защищает интересы не только Чечни, но и всей страны

С ограничительными мерами сталкивается не только Чеченская Республика, но и вся Россия. Глава Чечни Рамзан Кадыров работает не только в интересах Чечни, но и всей страны, этим и объясняются санкции в отношении региона.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос чеченского журналиста о том, какую цель Запад преследует при введении санкций в отношении республики.

Путин добавил, что Кадыров относится к санкциям философски.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаЧечняРамзан Кадыров
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