Путин ответил ребенку, почему Россию не любят в мире
В ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос 10-летнего ребенка, озвученный сотрудником колл-центра. Мальчик написал главе государства, что любит смотреть новости, из которых сделал вывод, что Россию не любят в мире.
"Россию любят люди в очень многих странах мира. Если мы говорим и спорим с какими-то большими дядями и тетями, то это, как правило, наши коллеги. Это взрослые выясняют отношения между собой. Отношения между людьми, конечно, очень устойчивые, доброжелательные, основанные на взаимном уважении", - отметил президент.
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