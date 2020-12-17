Путин ответил ребенку, почему Россию не любят в мире

В ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос 10-летнего ребенка, озвученный сотрудником колл-центра. Мальчик написал главе государства, что любит смотреть новости, из которых сделал вывод, что Россию не любят в мире.

"Россию любят люди в очень многих странах мира. Если мы говорим и спорим с какими-то большими дядями и тетями, то это, как правило, наши коллеги. Это взрослые выясняют отношения между собой. Отношения между людьми, конечно, очень устойчивые, доброжелательные, основанные на взаимном уважении", - отметил президент.