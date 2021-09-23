«Будет клянчить». Названа основная цель визита Эрдогана в Сочи

По словам старшего преподавателя Школы востоковедения НИУ ВШЭ, единственное, что в этой ситуации остается Турции – выклянчивать для себя какие-то преференции.

«Речь идет о восстановлении суверенитета Сирии. Это очень важный вопрос. На фоне пассионарной волны борьбы с терроризмом в любых его проявлениях историю о суверенитете просто растоптали ногами и все. Либо ее надо возвращать в международный дискурс и говорить: «Товарищи-турки, уйдите с признанных границ». Либо тогда забыть о суверенитете, что деконструирует всю международную политическую систему. Этого не произойдет, поэтому туркам пора думать, как им достойно оттуда уйти, и как выклянчить, выторговать себе определенные преференции для создания буферной зоны между Турцией и отрядами Сирии», - заключил Чупрыгин.

Встреча Эрдогана и Путина пройдет на фоне высказываний турецкого президента на Генассамблее ООН, что Анкара «выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признаёт аннексию Крыма Россией».

Ранее МИД Турции не признал итоги выборов в Крыму, так как считает незаконным присоединение полуострова к России.

