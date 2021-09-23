«Будет клянчить». Названа основная цель визита Эрдогана в Сочи
Востоковед Андрей Чупрыгин рассказал, что Эрдогана будет волновать отнюдь не ситуация с выборами в Крыму.
Основная цель визита Эрдогана в Сочи – решить вопрос с войсками на севере Сирии, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин. Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина запланирована на 29 сентября. Программа переговоров не разглашается.
«Основная цель визита Эрдогана – ситуация на севере Сирии. Для этого он и едет в Сочи. Совершенно очевидно, что именно поэтому его визит был так быстро организован: объявление произошло недавно, а уже скоро он прибудет. Что делать туркам? Они не хотят уходить из Сирии, но мало ли чего они хотят. В какой-то момент это должно произойти, и этот момент сейчас приближается», - отметил политолог.
По его словам, сейчас на севере Сирии произошла эскалация конфликта, именно с этим связано заявление главы сирийского МИДа Фейсала Микдада, который призвал Турцию немедленно вывести войска из провинции Идлиб и попросил поддержки у международного сообщества.
«Сирийские власти не первый год требуют вывода турецких войск из Сирии. Но сейчас на севере Сирии произошла эскалация конфликта. Мы часто слышим в новостях, что российские ВКС наносят героические удары по объектам террористов. И, судя по всему, мы приближаемся к моменту, когда сирийские войска при поддержке российских ВКС начнут зачистку на севере страны. По-другому быть просто не может! Потому что речь идет о суверенном государстве, границы которых на севере нарушены Турцией в нарушение всех международных правил», - указал Чупрыгин.
По словам старшего преподавателя Школы востоковедения НИУ ВШЭ, единственное, что в этой ситуации остается Турции – выклянчивать для себя какие-то преференции.
«Речь идет о восстановлении суверенитета Сирии. Это очень важный вопрос. На фоне пассионарной волны борьбы с терроризмом в любых его проявлениях историю о суверенитете просто растоптали ногами и все. Либо ее надо возвращать в международный дискурс и говорить: «Товарищи-турки, уйдите с признанных границ». Либо тогда забыть о суверенитете, что деконструирует всю международную политическую систему. Этого не произойдет, поэтому туркам пора думать, как им достойно оттуда уйти, и как выклянчить, выторговать себе определенные преференции для создания буферной зоны между Турцией и отрядами Сирии», - заключил Чупрыгин.
Встреча Эрдогана и Путина пройдет на фоне высказываний турецкого президента на Генассамблее ООН, что Анкара «выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признаёт аннексию Крыма Россией».
Ранее МИД Турции не признал итоги выборов в Крыму, так как считает незаконным присоединение полуострова к России.
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