Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию готовится, сообщает ТАСС.

Ранее в канцелярии турецкого лидера рассказали, что переговоры Эрдогана с главой российского государства Владимиром Путиным ожидаются 29 сентября в Сочи.

По словам Пескова, главы президенты Турции и России могут затронуть в своей беседе как тему двусторонних отношений, так и обсудить региональные конфликты.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
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