Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию
21 сентября 202117:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию готовится, сообщает ТАСС.
Ранее в канцелярии турецкого лидера рассказали, что переговоры Эрдогана с главой российского государства Владимиром Путиным ожидаются 29 сентября в Сочи.
По словам Пескова, главы президенты Турции и России могут затронуть в своей беседе как тему двусторонних отношений, так и обсудить региональные конфликты.
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21 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru