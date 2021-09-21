Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию готовится, сообщает ТАСС.

Ранее в канцелярии турецкого лидера рассказали, что переговоры Эрдогана с главой российского государства Владимиром Путиным ожидаются 29 сентября в Сочи.

По словам Пескова, главы президенты Турции и России могут затронуть в своей беседе как тему двусторонних отношений, так и обсудить региональные конфликты.

