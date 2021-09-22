Турция считает Крым своим. Политолог объяснил отказ Эрдогана признать полуостров российским

Президент Института Ближнего Востока нашел исторические подоплеки непризнания Крыма Эрдоганом. 

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне предстоящей встречи со своим коллегой Владимиром Путиным, заявил, что не признает Крым российской территорией. Поэтому, по его словам, прошедшие на полуострове выборы в Госдуму РФ не имеют юридической силы для Анкары.

Эрдоган не признает Крым российским, потому что Турция до сих пор считает его своей территорией, пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Хорошие отношения с Путиным вовсе не означают, что Эрдоган не считает, что Крым – его. Причем прям-таки его лично. Мало ли, с кем хорошие отношения! Крым с точки зрения Турции – это Турция. Да, когда-то Екатерина Великая отвоевала чертову тучу территорий у турок в то ли 13, то ли 14 войнах. По большей части они закончились в пользу России. Но это вовсе не значит, что распад СССР не был воспринят в Турции как исторический шанс», - считает политолог.

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По мнению Сатановского, последние 30 лет Анкара делает последовательные шаги для того, чтобы закрепиться на постсоветском пространстве и внутри России.

«Кемаль Ататюрк (первый президент Турецкой Республики – НСН) призывал ждать, когда Советский Союз распадется. И вот он распался. Начиная с 1990-х годов Турция делает все возможное, чтобы закрепиться и на постсоветском пространстве, и внутри России с точки зрения устраивания новых таманских портов», - сказал собеседник НСН.

Встреча Эрдогана с Путиным запланирована на 29 сентября. Главы государств встретятся в Сочи. Визит турецкого президента будет однодневным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения, конфликт в Сирии и других регионах. Предполагается, что также будет обсуждаться покупка Турцией второго полка зенитно-ракетного комплекса С-400.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Евгений СатановскийКрымТурция
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