Турция считает Крым своим. Политолог объяснил отказ Эрдогана признать полуостров российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне предстоящей встречи со своим коллегой Владимиром Путиным, заявил, что не признает Крым российской территорией. Поэтому, по его словам, прошедшие на полуострове выборы в Госдуму РФ не имеют юридической силы для Анкары.

Эрдоган не признает Крым российским, потому что Турция до сих пор считает его своей территорией, пояснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Хорошие отношения с Путиным вовсе не означают, что Эрдоган не считает, что Крым – его. Причем прям-таки его лично. Мало ли, с кем хорошие отношения! Крым с точки зрения Турции – это Турция. Да, когда-то Екатерина Великая отвоевала чертову тучу территорий у турок в то ли 13, то ли 14 войнах. По большей части они закончились в пользу России. Но это вовсе не значит, что распад СССР не был воспринят в Турции как исторический шанс», - считает политолог.