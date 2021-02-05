Мораторий на «Северный поток-2». В Германии хотят остановить газопровод
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, как власти Германии отреагируют на призывы в бундестаге приостановить достройку энергетического проекта.
В бундестаге призвали ввести мораторий на строительство «Северного потока-2». Как заявил глава комитета по внешней политике Норберт Рёттген, проект нужно поставить на паузу с целью «рассеять самое большое беспокойство Запада». По его словам, необходимо убедиться, что трубопровод не будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд политиков в Германии призывает заморозить проект.
«Норберт Рёттген в последние два года занял очень жесткую позицию в отношении «Северного потока-2». Он ярый русофоб. Он моралист, всюду ставит вперед политику прав человека, либеральных ценностей. Для него Россия – нарушитель. Он считает, что из-за Навального надо лишить Россию газопровода. Есть такие дискуссии. Но есть и другие силы, которые считают, что надо трезво смотреть на вещи. Хорошо, накажем Россию, закроем «Северный поток-2», но тем самым Германия выстрелит сама себе в ногу. Придется платить компенсации, убирать трубу со дна Балтийского моря. После этого бизнес с Россией пойдет на спад. Но самое главное - цены на газ пойдут вверх», - отметил он.
Рар подчеркнул, что газопровод выгоден Германии, и это понимают в правительстве. Он выразил уверенность, что проект будет завершен.
«Рёттген должен включить голову и начинать считать, насколько выгоден этот проект. Канцлер Германии Ангела Меркель это прекрасно понимает. Поэтому «Северный поток-2» будет, его достоят. И когда его введут в действие, когда пойдет газ, это будет другой вопрос. Там будут чинить препятствия уже не санкциями, а законодательными трюками. Но через год ситуация может измениться, конфликты могут уйти на спад. Я не оптимист и не пессимист, я реалист. И думаю, что «Северный поток-2» будет достроен», - подытожил он.
В начале февраля газета Handelsblatt сообщила, что США заявили о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока-2». По данным издания, условием для этого является представление Берлином предложений, которые устранят опасения американской стороны относительно проекта.
Как отметили в МИД России, газопровод будет функционировать, поскольку российская сторона планирует продавать газ на основе коммерческих контрактов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- Польша пригрозила ответными мерами в связи с высылкой дипломата из РФ
- Названо число арестованных и оштрафованных после несогласованных акций в Москве
- Меркель: ФРГ и Франция считают неоправданной высылку дипломатов из РФ
- В Германии пригрозили ответить на высылку дипломатов из РФ
- Заседание суда по делу Навального о клевете перенесли на 12 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru