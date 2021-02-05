Мораторий на «Северный поток-2». В Германии хотят остановить газопровод

В бундестаге призвали ввести мораторий на строительство «Северного потока-2». Как заявил глава комитета по внешней политике Норберт Рёттген, проект нужно поставить на паузу с целью «рассеять самое большое беспокойство Запада». По его словам, необходимо убедиться, что трубопровод не будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд политиков в Германии призывает заморозить проект.

«Норберт Рёттген в последние два года занял очень жесткую позицию в отношении «Северного потока-2». Он ярый русофоб. Он моралист, всюду ставит вперед политику прав человека, либеральных ценностей. Для него Россия – нарушитель. Он считает, что из-за Навального надо лишить Россию газопровода. Есть такие дискуссии. Но есть и другие силы, которые считают, что надо трезво смотреть на вещи. Хорошо, накажем Россию, закроем «Северный поток-2», но тем самым Германия выстрелит сама себе в ногу. Придется платить компенсации, убирать трубу со дна Балтийского моря. После этого бизнес с Россией пойдет на спад. Но самое главное - цены на газ пойдут вверх», - отметил он.