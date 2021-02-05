В бундестаге заявили о необходимости ввести мораторий на строительство «Северного потока - 2»
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что ЕС, России и США нужно убедиться, что проект «Северный поток - 2» не станет «геополитическим оружием», сообщает радиостанция Deutschlandfunk.
В интервью радиостанции политик пояснил, что ЕС, Россия и США могли бы договориться о моратории на строительство, но не в качестве санкции, а в виде паузы.
«Пауза позволит начать переговоры с целью рассеять самое большое беспокойство Запада, которое состоит в том, что этот трубопровод будет использоваться как геополитическое оружие против восточноевропейских стран», - отметил Рёттген.
Ранее газета Handelsblatt написала, что США готовы обсудить снятие санкций с «Северного потока - 2», если Германия представит предложения, которые устранят опасения американской стороны относительно проекта.
В МИД России заявили, что газопровод будет функционировать, так как РФ планирует продавать газ на основе коммерческих контрактов.
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