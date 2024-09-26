«Будем строить школы»: Затулин о ситуации с русским языком в Узбекистане
Виновные в инциденте с избиением ученика школы в Узбекистане отстранены от работы, дополнительно раскачивать национальные волнения не нужно, заявил НСН Константин Затулин.
В Узбекистане сейчас нет возможностей для изучения русского языка, поэтому Россия будет строить специальные учебные заведения для его сохранения. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Преподаватель в Узбекистане нанесла побои шестикласснику за просьбу вести урок на русском языке. Избиение ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ситуацию взяла на личный контроль уполномоченным по правам ребенка Узбекистана Сурайе Рахмонова. На происшествие также отреагировали в МИД РФ: там потребовали объяснений у властей Узбекистана. По данным некоторых СМИ, после инцидента уволилась директор этой школы. Затулин отметил, что ситуация возмутительная, однако активно развивать ее не стоит.
«Событие, конечно, вызвало законное возмущение и реакцию, в том числе и со стороны официального представителя Министерства иностранных дел. Судя по тому, что директор уволен или ушел сам в отставку, это восприняли негативно в Узбекистане. И на это стоит обратить внимание. Мне кажется, что есть два дальнейших пути. Можно раздувать эту историю, придавая ей характер принципиальный, и на этом основании поощрять мигрантофобию в нашей стране или просто удовлетвориться тем, что этого человека поставили на место. Неплохо было бы и у нас кое-кого поставить на место из тех, кто пишет все, что хочет по поводу людей, которые приехали из других стран», - заявил он.
По его словам, Россия работает над строительством специализированных образовательных учреждений в странах СНГ, где заинтересованы в сохранении русского языка.
«Притеснение русского языка связано с тем, что вымывается поколение, которое знало русский язык. Недостаточно возможностей его изучать, поэтому мы строим школы. Сегодня в Государственной Думе ратифицировали внесенный правительством документ о создании центра для одаренных детей в Таджикистане. Строим и построили уже в Таджикистане, в Киргизии, будем строить в Узбекистане и так далее - в тех странах, которые хотят сохранять русский язык. К сожалению, не все хотят. Например, Украина не хочет. И, по-моему, очевидно, что там происходит массовое притеснение русского языка с самого момента распада Советского Союза», - подытожил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что ситуация с избиением ученика в одной из школ Ташкента является примером национализма.
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