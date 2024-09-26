«Будем строить школы»: Затулин о ситуации с русским языком в Узбекистане

«Событие, конечно, вызвало законное возмущение и реакцию, в том числе и со стороны официального представителя Министерства иностранных дел. Судя по тому, что директор уволен или ушел сам в отставку, это восприняли негативно в Узбекистане. И на это стоит обратить внимание. Мне кажется, что есть два дальнейших пути. Можно раздувать эту историю, придавая ей характер принципиальный, и на этом основании поощрять мигрантофобию в нашей стране или просто удовлетвориться тем, что этого человека поставили на место. Неплохо было бы и у нас кое-кого поставить на место из тех, кто пишет все, что хочет по поводу людей, которые приехали из других стран», - заявил он.

По его словам, Россия работает над строительством специализированных образовательных учреждений в странах СНГ, где заинтересованы в сохранении русского языка.

«Притеснение русского языка связано с тем, что вымывается поколение, которое знало русский язык. Недостаточно возможностей его изучать, поэтому мы строим школы. Сегодня в Государственной Думе ратифицировали внесенный правительством документ о создании центра для одаренных детей в Таджикистане. Строим и построили уже в Таджикистане, в Киргизии, будем строить в Узбекистане и так далее - в тех странах, которые хотят сохранять русский язык. К сожалению, не все хотят. Например, Украина не хочет. И, по-моему, очевидно, что там происходит массовое притеснение русского языка с самого момента распада Советского Союза», - подытожил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что ситуация с избиением ученика в одной из школ Ташкента является примером национализма.

