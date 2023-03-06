Представителю Пригожина запретили доступ в штаб группировки СВО

По его словам, это произошло утром 6 марта, после того, как накануне он «написал письмо к командующему группировкой СВО» о срочной необходимости выделения боеприпасов.

«Продолжаем громить ВСУ под Бахмутом», - заключил Пригожин.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» заявил, что десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают яростное сопротивление в Бахмуте, пишут «Известия».