Представителю Пригожина запретили доступ в штаб группировки СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгенирй Пригожин заявил, что в штабе группировки СВО аннулировали пропуск его представителя, запретив ему доступ, сообщает пресс-служба бизнесмена.

Пригожин: Большая часть боеприпасов для ЧВК «Вагнер» не отгружена

По его словам, это произошло утром 6 марта, после того, как накануне он «написал письмо к командующему группировкой СВО» о срочной необходимости выделения боеприпасов.

«Продолжаем громить ВСУ под Бахмутом», - заключил Пригожин.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» заявил, что десятки тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают яростное сопротивление в Бахмуте, пишут «Известия».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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