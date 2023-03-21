Британский политик призвал Запад к срочному разрешению конфликта на Украине

Он отметил, что затягивание боевых действий наносит ущерб национальным интересам России, Украины и Запада. По словам Куртена, от конфликта страдают также простые люди.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил в эфире НСН, что конфликт на Украине не может завершиться компромиссом. По его словам, Европа не хочет быть втянута в конфликт, но ей придется продолжить поставки Киеву по призыву США.

