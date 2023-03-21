Британский политик призвал Запад к срочному разрешению конфликта на Украине

Западу необходимо как можно быстрее разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в Twitter.

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Он отметил, что затягивание боевых действий наносит ущерб национальным интересам России, Украины и Запада. По словам Куртена, от конфликта страдают также простые люди.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил в эфире НСН, что конфликт на Украине не может завершиться компромиссом. По его словам, Европа не хочет быть втянута в конфликт, но ей придется продолжить поставки Киеву по призыву США.

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ФОТО: РИА Новости
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