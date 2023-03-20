Стрелков: Конфликт на Украине закончится «полным поражением» одной из сторон
Экс-министр обороны ДНР заявил в эфире НСН, что никакого компромисса не будет. Надежды на то, что у Украины скоро не останется снарядов и ракет, он назвал беспочвенными.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил в эфире НСН, что конфликт на Украине не может завершиться компромиссом.
Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, а Западу будет крайне сложно найти ресурсы для второй попытки, если оно обернется провалом. Стрелков отметил, что Европа не хочет быть втянута в конфликт, но ей придется продолжить поставки Киеву по призыву США.
«Европа не очень хочет воевать, жертвовать своей промышленностью, ухудшать свой уровень жизни, но Европу никто не спрашивает. Главным здесь является мнение США, которые четко намерены не только воевать, а достигнуть стратегических целей. Никуда европейцы не денутся, если понадобится дать еще техники, дадут. В Европе активно разворачивается производство боеприпасов», - рассказал он.
Поэтому, по его словам, рассчитывать на то, что у Киева скоро закончатся снаряды и вооружение, не приходится, никакого примирения не будет.
«Надежды на то, что у Украины скоро не будет снарядов и ракет, беспочвенны. Экономическая мощь стран НАТО очень превышает такие же возможности России. Уверен, что этот конфликт закончится неизбежным поражением одной из сторон, полным поражением, никакого примирения и компромисса не будет», - заключил собеседник НСН.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что перемирие на Украине сейчас будет означать закрепление территориальных приобретений России. Он сразу же дал понять, что такой сценарий неприемлем, по его словам, это нарушит устав ООН.
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