Стрелков: Конфликт на Украине закончится «полным поражением» одной из сторон

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил в эфире НСН, что конфликт на Украине не может завершиться компромиссом.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, а Западу будет крайне сложно найти ресурсы для второй попытки, если оно обернется провалом. Стрелков отметил, что Европа не хочет быть втянута в конфликт, но ей придется продолжить поставки Киеву по призыву США.

«Европа не очень хочет воевать, жертвовать своей промышленностью, ухудшать свой уровень жизни, но Европу никто не спрашивает. Главным здесь является мнение США, которые четко намерены не только воевать, а достигнуть стратегических целей. Никуда европейцы не денутся, если понадобится дать еще техники, дадут. В Европе активно разворачивается производство боеприпасов», - рассказал он.