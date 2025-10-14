В Дагестане задержан гендиректор «Каспэнергосбыта» по делу о мошенничестве

В Дагестане задержан генеральный директор энергосбытовой компании ООО «Каспэнергосбыт» Замир Абдурагимов. Уголовное дело возбуждено по статьям о фальсификации решений общего собрания и мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в «Россетях Северный Кавказ».

По данным компании, руководитель «Каспэнергосбыта» незаконно получал от жителей Каспийска деньги за электроэнергию, не перечисляя их поставщику. В результате ущерб «Россетям Северный Кавказ» превысил 5,3 миллионов рублей.

Материалы о нарушениях энергосбытовой организации ранее были направлены в правоохранительные органы. Следствие продолжается, уточнили в компании.

Ранее Минэнерго Дагестана сообщало, что с 1 августа 2025 года «Каспэнергосбыт» лишился статуса участника оптового рынка электроэнергии, а все заключенные с ним договоры были расторгнуты, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
