Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву 15 октября
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Россию 15 октября, сообщает телеканал Syria TV.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о планах провести «серьезный разговор» с сирийским лидером в рамках российско-арабского саммита. Однако встречу пришлось отложить из-за обострения конфликта в секторе Газа.
Лавров отмечал, что Москва намерена пересмотреть формат присутствия российских военных в Сирии. По его словам, среди новых задач — использование сирийских портов и аэропортов для доставки гуманитарных грузов из России и стран Персидского залива в Африку.
После свержения прежнего правительства и захвата Дамаска вооруженной оппозицией 8 декабря 2024 года Россия предоставила бывшему президенту Башару Асаду политическое убежище, передает «Радиоточка НСН».
