Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву 15 октября

Лавров отмечал, что Москва намерена пересмотреть формат присутствия российских военных в Сирии. По его словам, среди новых задач — использование сирийских портов и аэропортов для доставки гуманитарных грузов из России и стран Персидского залива в Африку.

После свержения прежнего правительства и захвата Дамаска вооруженной оппозицией 8 декабря 2024 года Россия предоставила бывшему президенту Башару Асаду политическое убежище, передает «Радиоточка НСН».

