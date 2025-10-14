Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву 15 октября

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Россию 15 октября, сообщает телеканал Syria TV.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о планах провести «серьезный разговор» с сирийским лидером в рамках российско-арабского саммита. Однако встречу пришлось отложить из-за обострения конфликта в секторе Газа.

Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента Асада

Лавров отмечал, что Москва намерена пересмотреть формат присутствия российских военных в Сирии. По его словам, среди новых задач — использование сирийских портов и аэропортов для доставки гуманитарных грузов из России и стран Персидского залива в Африку.

После свержения прежнего правительства и захвата Дамаска вооруженной оппозицией 8 декабря 2024 года Россия предоставила бывшему президенту Башару Асаду политическое убежище, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МоскваРоссияСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры