Увеличение МРОТ на 20% в будущем году скажется на социальных выплатах, но не разгонит инфляцию, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В России увеличат уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году на 20,5% до 27 093 руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Единое пособие повысится на 6% до 18 371 руб.

«Увеличение МРОТ непосредственно коснется примерно 5 миллионов россиян, низкооплачиваемых работников. Но опосредованно коснется без исключения всех работающих, потому что дифференциация заработной платы между нижним ее размером и высококвалифицированными специалистами не должна составлять маленькую сумму. Кроме того, это повлечет за собой увеличение пособий, например, по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Они тоже вырастут фактически на 20%. Верхнее значение пособия по временной нетрудоспособности достигнет 207 тысяч рублей в месяц, это значительная сумма. Пособие по уходу за ребенком - более 83 тысяч рублей. Пособие по беременности и родам при 140 днях больничного составит свыше 955 тысяч рублей», - пояснила Бессараб.