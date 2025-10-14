Инфляцию не разгонит: Кто ощутит повышение МРОТ на 20%
Увеличение МРОТ в 2026 году отразится на соцвыплатах, но не приведет к скачку цен, заявила НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Увеличение МРОТ на 20% в будущем году скажется на социальных выплатах, но не разгонит инфляцию, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В России увеличат уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2026 году на 20,5% до 27 093 руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Единое пособие повысится на 6% до 18 371 руб.
«Увеличение МРОТ непосредственно коснется примерно 5 миллионов россиян, низкооплачиваемых работников. Но опосредованно коснется без исключения всех работающих, потому что дифференциация заработной платы между нижним ее размером и высококвалифицированными специалистами не должна составлять маленькую сумму. Кроме того, это повлечет за собой увеличение пособий, например, по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Они тоже вырастут фактически на 20%. Верхнее значение пособия по временной нетрудоспособности достигнет 207 тысяч рублей в месяц, это значительная сумма. Пособие по уходу за ребенком - более 83 тысяч рублей. Пособие по беременности и родам при 140 днях больничного составит свыше 955 тысяч рублей», - пояснила Бессараб.
Депутат считает, что повышение МРОТ не потянет за собой рост цен даже в условиях нестабильной экономики. По планам российских властей, увеличение зарплат должно компенсировать инфляцию и обеспечивать рост покупательной способности.
«У нас есть такой показатель, как себестоимость продукции, зарплата входит в него, но разгона инфляции не ожидается от этого. Более того, у нас президент объявил, что Россия вступает в экономику высоких зарплат. Минпруда уже составил список востребованных профессий на рынке труда, под которые россияне могут переучиваться в случае необходимости. Среди этих профессий много как раз высокооплачиваемых», - добавила член комитета по труду.
