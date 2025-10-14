В МИД РФ назвали смену власти в Перу внутренним делом страны

Смена власти в Перу в результате импичмента президенту Дине Болуарте является внутренним делом республики. Как пишет RT, об этом заявили в МИД РФ.

В российском ведомстве отметили, что причиной импичмента неспособность правительства Болуарте «обеспечить общественную безопасность в условиях разгула криминала и насилия». При этом решение «одобрило подавляющее большинство законодателей».

«Россия желает новому руководителю страны успехов в решении неотложных задач, стоящих перед республикой», - говорится в заявлении.

Ранее новым президентом Перу после импичмента Болуарте стал председатель конгресса Хосе Хери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
