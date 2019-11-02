Бред сивой кобылы. В Госдуме высказались по поводу украинских ракет против российских АЭС
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал бредом предложение украинского политолога о производстве ракет, способных поражать российские АЭС.
Украине необходимо разработать и поставить на вооружение, которые будут способны ударить по российским АЭС и создать «ядерный взрыв», предложил украинский политолог Тарас Загородний. Свою инициативу он опубликовал в чате издания «Главред».
По мнению Загороднего, Украине нужно одновременно уходить от российских энергоносителей и наращивать военную мощь, в том числе ракеты дальностью 2,5 тыс. км.
«Два полка таких ракет, штук 200 — это мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв», — цитируют Известия эксперта.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал главную причину безосновательности заявления украинского политолога Тараса Загороднего о необходимости производства украинских ракет, способных поразить российские АЭС.
«Сразу понятно, что это бред сивой кобылы. Страна, которая должна тратить деньги на восстановление территории после гражданской войны, пытается снова финансировать разработку каких-то ракет. США им не даст производить никакие ракеты. Не для того, они под себя подмяли территорию Украины, провели там Майдан, чтобы Украина самостоятельно какое-то оружие выпускала. Даже теоретически это невозможно, потому что американцам нужен рынок сбыта своего оружия», - считает парламентарий.
Александр Шерин считает, что профессиональный политолог, живущий на Украине, не может делать одиозные заявления по поводу атаки на атомные станции, потому что не может не знать о последствиях подобных действий.
«Человек, родившийся в Украине, наверное, знает о трагедии Чернобыля. Не может не знать, что в случае с трагедией, связанной с атомными электростанциями, пораженные ракетами атомные реакторы могут принести очень много вреда не только на территории Российской Федерации, но и на территории других стран, помимо Украины. В 1986 году силами Советского Союза удалось локализовать очаг в Чернобыле. Но до сих пор часть территории в России, Белоруссии, в самой Украине входят в зону заражения», - напомнил политик.
Эксперт отметил, что на возможный выпад Украины, которая может захотеть начать производство ракет средней дальности, у России уже подготовлен адекватный ответ.
«Пока Украина готовится к производству ракет средней дальности, напомню, у нас есть ракеты межконтинентальной дальности. Украину сметет, как муху со стекла автомобиля –дворником», - сказал Шерин.
По мнению депутата Госдумы, Загородний просто спекулирует на политической теме.
«Это идиотизм. Люди начинают увлекаться. Подобные заявления будут очень серьезно бить по его репутации и имиджу в дальнейшем как человека несерьезного, не способного говорить какие-то серьезные вещи», - отметил собеседник НСН.
Ранее бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что Киев ищет предлог для разрыва Минских соглашений.
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