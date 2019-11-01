Стрелков: Киев ищет предлог для разрыва Минских соглашений

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в интервью НСН, что Киев в любой момент готов разорвать все имеющиеся договоренности, а подобные высказывания политиков лишь подготавливают для этого плацдарм.

«В Киеве просто заранее создают прецеденты, чтобы при первом удобном случае отказаться от всех пунктов Минских соглашений, после того как Россия выполнит свою часть. Поэтому, удивляться тут совершенно не приходится. Это ожидаемо, более чем. И они всегда так делали. Когда Российская Федерация выполнит свою часть договоренностей, после того как ДНР и ЛНР под давлением Кремля передадут контроль над границей Украине, Киев заявит: «вы не сделали того-то, того-то и того-то, вот когда сделаете, тогда и будем говорить». Естественно, под таким предлогом они нарушат все, что сейчас подпишут. И даже особо этого не скрывают. Заявлений официальных об этом нет, но в прессе, в интернете пишут: «главное, чтобы передали границу, а там мы наплюем на все и будем действовать так, как нам нужно». Это заявляют не блогеры, а чиновники, офицеры средней руки, командиры подразделений. Такой информации много, но на нее не хотят обращать внимания. Откровенно делают вид, что ее нет, потому что некоторым, как я их называю, «кремлевским гномам», которые нацистов называют «уважаемыми партнерами», выгодно, чтобы эти соглашения были выполнены российской стороной. А что будет делать украинская сторона, их совершенно не волнует», - заявил Стрелков.



Согласно оценкам, которые 30 октября обнародовал глава Офиса президента Украины Сергей Трофимов, стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса минимум в €372 млн. Он подчеркнул, что эти подсчеты не учитывают средств, которые нужно направить на территории ДНР и ЛНР.

