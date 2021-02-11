«Братство дороже». В Госдуме сочли неизбежными кредиты для Лукашенко

Депутаты Госдумы в эфире НСН выразили уверенность, что российский кредит для Белоруссии себя окупит, даже если он не будет возвращён.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до конца февраля. Лидеры стран будут обсуждать кредит в три миллиарда долларов, предположили журналисты издания «Коммерсант». Представитель Кремля Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил, но и не опроверг: по его словам, повестка встречи пока только формируется и говорить о деталях преждевременно.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН заявил, что все обязательства по кредитам, выданные Россией Белоруссии, прописаны в специальных документах.

«На Всебелорусском народном собрании обсуждается дальнейшее развитие Белоруссии. Естественно, там будет стоять вопрос о дальнейшей интеграции с Россией, в том числе, в рамках Союзного государства. Если Россия выделяет кредиты, то имеется дорожная карта по возврату данных кредитов в рамках продукции, совместных предприятий, в рамках производства. Разговоры о том, что Россия теряет деньги, когда дает странам СНГ кредиты, это неправильно. Существует четкий алгоритм действий. При обсуждении бюджетов мы видим полностью прозрачную картину использования ресурсов и их возврата в виде тех или иных направлений. У нас огромное количество совместных проектов, которые исчисляются еще большей суммой. Скорее всего, предстоящая встреча будет посвящена окончательному подписанию дорожной карты для Союзного государства. 90% всех вопросов решено, оставшиеся вопросы прорабатывает профильная комиссия», - рассказал он.

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В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН объяснил, что власти Белоруссии в первую очередь должны наладить диалог с оппозицией и снизить градус народного напряжения.

«Я поддерживаю все меры, направленные на скорейшее прекращение политического кризиса в республике Беларусь. Это прекращение вряд ли возможно без действительного диалога между властью и той частью оппозиции, которая готова к диалогу. К сожалению, время идет, а диалог не происходит. На мой взгляд, это неправильно, но до сих пор в Белоруссии по разным обвинениям находятся бывшие кандидаты в президенты. Мне кажется, что для успокоения страстей надо было в первую очередь решить эти проблемы. Конечно, я не наивный человек и представляю, что экономика Белоруссии без российских кредитов и денег в своем сегодняшнем состоянии вряд ли может функционировать успешно. Очень может быть, что кредит Белоруссии – это неизбежность. Вопрос о том, будет ли он возвращен или нет, риторический. В любом случае, отношения с Белоруссией стоят больше трех миллиардов рублей или долларов», - отметил он.

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Затулин обратил внимание на то, что белорусские власти не торопятся исполнять свои обещания.

«Другое дело, что мы должны очень внимательно подойти к вопросу о том, собирается ли на самом деле белорусская власть делать то, что она обещала. Проводить конституционную реформу, налаживать диалог и добиваться ликвидации политического кризиса политическими средствами. А то у меня такое впечатление, что руководство Белоруссии пытается сделать вид, что оно что-то собирается делать, а на деле подменяет это другими шагами. Вот все связанное с созывом белорусского собрания заслуживает внимательного изучения. В какой мере это собрание сможет снять остроту проблемы, а в какой только добавит существующего антагонизма между властью и обществом», - указал он.

В четверг в республике проходит Всебелорусское народное собрание, на котором выступает Александр Лукашенко. Он пообещал, что как только будут готовы все необходимые документы, в Белоруссии пройдут «честные и открытые президентские выборы». При этом он добавил, что Всебелорусское народное собрание должно быть «стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия».


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Союзное государствоКредитыАлександр Лукашенко
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