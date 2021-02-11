«Братство дороже». В Госдуме сочли неизбежными кредиты для Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Сочи на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до конца февраля. Лидеры стран будут обсуждать кредит в три миллиарда долларов, предположили журналисты издания «Коммерсант». Представитель Кремля Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил, но и не опроверг: по его словам, повестка встречи пока только формируется и говорить о деталях преждевременно.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН заявил, что все обязательства по кредитам, выданные Россией Белоруссии, прописаны в специальных документах.

«На Всебелорусском народном собрании обсуждается дальнейшее развитие Белоруссии. Естественно, там будет стоять вопрос о дальнейшей интеграции с Россией, в том числе, в рамках Союзного государства. Если Россия выделяет кредиты, то имеется дорожная карта по возврату данных кредитов в рамках продукции, совместных предприятий, в рамках производства. Разговоры о том, что Россия теряет деньги, когда дает странам СНГ кредиты, это неправильно. Существует четкий алгоритм действий. При обсуждении бюджетов мы видим полностью прозрачную картину использования ресурсов и их возврата в виде тех или иных направлений. У нас огромное количество совместных проектов, которые исчисляются еще большей суммой. Скорее всего, предстоящая встреча будет посвящена окончательному подписанию дорожной карты для Союзного государства. 90% всех вопросов решено, оставшиеся вопросы прорабатывает профильная комиссия», - рассказал он.