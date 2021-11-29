Сенатор Цеков: «Братские» Россия и Украина договорятся без посредничества Эрдогана

«Любая попытка посредничества имеет право на жизнь. Но с учетом того, что Турция не признает Крым составной частью России и постоянно об этом говорит на разном уровне, у меня это посредничество вызывает сомнение. Турция в последнее время демонстрирует, что она влиятельная региональная держава, что она участвует во многих вопросах. Это делается для повышения авторитета Турции и самого Эрдогана. Я считаю, что мы должны вести разговоры с Украиной напрямую. Нам посредники между братскими странами вообще не нужны», - отметил Цеков.

Сенатор добавил, что Россия и Украина рано или поздно урегулирует отношения. По его словам, это «неизбежный путь».

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди беседе с «Радиоточкой НСН» назвала выполнение Украиной комплекса минских мер единственным способом урегулирования вооруженного конфликта внутри страны.

«Прежде, чем предлагать себя в качестве посредника, президент Турции должен учитывать, что минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета безопасности ООН, тем самым он нивелирует сегодня это решение. Если президент Турции обеспокоен ситуацией в Черном море, для чего тогда он продает Украине свои комплексы Bayraktar в 2022 году? Эрдоган сам должен вести себя таким образом, чтобы конфликт в Черном море не стал в последующем и его серьезной головной болью. Действия Турции сегодня могут расцениваться как пособничество в совершении последующих военных действий. Это украинский конфликт, украинская гражданская война», - резюмировала Ковитиди.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что российская армия даст «неотразимый» ответ в случае агрессии со стороны Украины.

